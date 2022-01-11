أهم الاخبار

نميمة الفن: سما المصري تنشر صورتين لرجلين يفعلان هذا الامر بمؤخرتها ..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 11 يناير 2022 11:05 صباحاً - إتهمت الفنانة ​​ رجلين بمحاولة التحرش بها بنظراتهما خلال حضورها إحدى مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لهما.

وفي الصورة الاولى التي نشرتها المصري، أشارت فيها إلى أحد الحاضرين وهو يجلس بينما كان ينظر إلى مؤخرتها وهي تسير، وفي الصورة الثانية أشارت إلى ان أحد الحاضرين تقصّد إلتقاط صورة سيلفي بينما كانت تمر من امامه، وعلّقت بالقول :”هو الراجل اللي في ضهري بياخد سيلفي لايه بالظبط؟” في إشارة إلى قيامه بتصوير جسدها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا