نميمة الفن: مـاتت الفنانه المصريه مها ابو عوف لكن ما اكتشفه اهلها بعد وفـاتها صدمهم واحزنهم اكثـر من رحيلها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 01:12 مساءً - غيب الموت اليوم الفنانة المصرية مها أبو عوف (65 عاما) بعد مضاعفات إثر إصابتها بفيروس كورونا.

افادت مصادر عائلية مقربة ، بوفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر ناهز 65 عاما إثر تبعات إصابتها بفيروس كورونا .

مها أبو عوف ،ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1959، تخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينات، وعلى خلاف شقيقاتها، استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت للتليفزيون (فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات)، كما شاركت في السينما في أفلام (المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة).

