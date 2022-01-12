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نميمة الفن: سما المصري تفضح عادل امام كنت بعمل الحاجة دي معاه بس توبت ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 01:12 مساءً - تحدثت الفنانة ​​ عن الممثل الكوميدي ​عادل إمام​ قائلة :”إنه شخص متواضع، ورغم كل الشهرة والنجاح التي حققهما لا يقول عن نفسه إنه الرقم واحد بين النجوم”.

وذكرت المصري أثناء حلولها ضيفة في برنامج “هنا الكويت” من تقديم مي العيدان، أنها إلتقت بإمام وتحدثت معه وعرفت كم هو شخص متواضع وبسيط وبعيد كل البعد عن الغرور.

وكشفت أنها كانت ستشاركه في أحد أعماله، لكن عندما عرض عليها هذا العمل كانت مبتعدة عن التمثيل، وقالت إنها كانت في فترة توبة وابتعاد عن المجال الفني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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