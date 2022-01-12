نميمة الفن: سما المصري تنشر صورة فتاة تتحرش بها من الخلف ومتابع :حتي الستات مش عتقاهم ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 05:06 مساءً - إتهمت الفنانة المصرية ​سما المصري​ فتاة بالتحرش بها، خلال تواجدها في ملعب القاهرة.

ونشرت المصري عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر واحدة من المشجعات خلال تحديقها بها من الخلف.

وعلّقت المصري على الصورة، قائلة : “البنت اللي ورايا….. حتي البنات قلبت علي حمدي الوزير متحرش السينما المصريه.. باهرج طبعا دي بنوته عسل وشربات تحياتي ليها”.

وكانت المصري قد أثارت الجدل خلال تواجدها في الملعب، لمشاهدة مباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، فتحوّلت الأنظار إليها بسبب الملابس التي كانت ترتديها وطريقة تشجيعها للمنتخب.