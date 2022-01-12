نميمة الفن: مستعدة أشبع رغباتك .. اتفرج شمس الكويتية تصدم الجميع بعرض نفسها على هذا الشخص

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 05:06 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية شمس، وهي تحتفل برأس السنة الجديدة.

والملفت في الأمر هو ظهور شمس بجامبسوت شفاف، أظهر جسمها بشكل اعتبره البعض مستفز.

الجمهور اعترض بشكل كبير على ظهور شمس بهذه الطريقة، وعلى جرأتها المبالغة.

وكانت قد تعرضت للكثير من الانتقادات اللاذعة بسبب جرأتها بكلامها وتصاريحها خلال البث مع الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي “أبو جركل” وقالت خلال حوارها معه: “أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوهات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر”.

وقاطعها “أبو جركل” في الفيديو : “لا، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”، فأوضحت شمس له أنها لن ترقص له بشكل شخصي أو أمامه بل سترسل له مقاطع فيديو مصوّرة لها وهي ترقص الا انه رفض اقتراحها لترد عليه: “ولله أنك نصاب”.

