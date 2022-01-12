نميمة الفن: أخت هيفاء وهبى تثير ضجة بفيديو عارية مع شاب ويُقبل أقدامها ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 05:06 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل رولا يموت، اخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، بنشر صورة صادمة وهي عارية بينما ظهر معها شاب يقوم بتقبيل أقدامها.

وجاءت الصورة التي نشرتها ردًا على أحد متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يطلب منها أن تنشر فيديو لأصحاب القلوب الضعيفة فنشرت فيديو لشاب وهو يقبل أقدامها وهي جالسة على طرف حوض السباحة.

رولا يموت تعتبر محبيها slaves أو “عبيد” بالنسبة لها و هذا ما يدفعها الى نشر هذه المقاطع من الفيديوهات التي تصدم المتابعين.

وكانت نشرت رولا يموت، صورة لها ظهرت فيها وهي ترتدي جامبسوت من الجلد باللون الأسود، ضيقاً على الجسم، ووضعت قناعاً على وجهها وأحمر شفاه باللون الأحمر القوي، وما لفت الأنظار، هو أنها كانت ممسكة بالسوط، وعلقت رولا يموت على الصورة كاتبة :”حتى العشيقة المخلصة يمكن أن تنحني من خلال التهديدات المستمرة”.

