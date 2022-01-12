نميمة الفن: سكران ومع فتاة شقراء.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بعد أيام من انفصاله عن زوجته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 10:12 مساءً - لم تمر أيام قليلة على طلاقه من زوجته ندى الكامل، حتى انتشرت صورة للممثل أحمد الفيشاوي اثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدا “الفيشاوي” في الصورة بحالة سكر وهو يحتفل مع فتاة، تزامناً مع خضوع والدته الممثلة المعتزلة سمية الالفي لعملية استئصال الصدر بعد اصابتها بمرض السرطان.

صدم المتابعون من اللامبالاة التي تصدر عن أحمد الفيشاوي خصوصاً انه لم تمضِ ايام على طلاقه من زوجته ندى الكامل.

وكانت اعترفت الفنانة سمية الخشاب بأنها حرضت زوجة أحمد الفيشاوي على الطلاق منه، وذلك بعد ان التقتهما في مهرجان الجونة، ولاحظت المشاحنات الخفيفة بين الثنائي، وقالت الخشاب :”أنا قولتلها شوية نصايح ومبسوطة إنها سمعتها، ولما انفصلت، انفصلت بطريقة راقية جدًا، فيه احترام متبادل وخدت حقوقها، وأنا مبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي هي كانت عايزة تعملها”.