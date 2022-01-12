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نميمة الفن: سما المصري تفضح امها وخالتها كانوا بيعملوا الحاجة دي وربنا تاب عليهم ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 12 يناير 2022 10:12 مساءً - قالت الفنانة ، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في قسم أو محكمة أو نيابة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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