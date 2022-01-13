نميمة الفن: رهف القنون تصدم الجميع بخلع بنطالها وإظهار كلمة”جريئة” على سروالها الداخلي ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 يناير 2022 01:12 صباحاً - واصلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القنون اللاجئة في كندا، إثارة الجدل حول أفعالها الجيئة والصادمة، بنشر صورة جديدة تخله بنطالها وتظهر كلمة “جنسية” على سروالها الداخلي.

ونشرت رهف القنون عبر خاصية “استوري” على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقد أسقطت بنطالها وظهر سروالها الداخلي، أما اللافت في الأمر، فهو ما كتب على السروال باللغة الأجنبية: “مبلول”، وهو من الدلائل الجنسية.

الجمهور صدم بشكل كبير من تصرف رهف هذا، وإعتبروا أنها تتخطى الخطوط الحمراء كالعادة.

وكانت قد نشرت رهف القنون، صورة لها على صفحتها عبر خاصية القصص السريعة من الموقع الاباحي الذي تنشر صورها ومحتواها الجريء عليه، مقابل مبلغ مالي يدفعه المشتركون ليشاهدوا ما تنشره.

وفي هذه الصورة ظهرت بشورت أبيض قصير جدا يشبه الملابس الداخلية، وغطت صدرها بالكريما، ممسكة بزجاجة الكريما، ووضعت لينك الموقع الذي تتعامل معه، كونها تحصد المال مقابل نشرها كل هذه الصور.

