نميمة الفن: شيخ ملتحي يتحدى اشهر راقصة بوصلة رقص مثيرة والمعازيم :غلبت صافيناز وفيفي عبده ..اتفرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 يناير 2022 04:09 مساءً - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يرصد حفلا شعبيا فى أحد المناطق، ظهر فيه شيخ يقدم وصلة رقص بشكل غريب أمام الحاضرين، وسط ضحكات وأستغراب جميع المتواجدين بما فيهم الفرقة الموسيقية.

وحقق الفيديو أكثر من 6 ملايين مشاهدة على موقع “فيس بوك”، وأثار مقطع الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع على منصات السوشيال ميديا، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن الرجل كان يرقص بطريقة غريبة ومختلفة.

واختلفت التعليقات على فيديو رقص الرجل، وقال أحد المعلقين: “الراجل ده عنده كبت وحزن شديد أوى علشان كده طلع كل اللى جوه فى الحاجه تى ربنا يهدى كل من كان ويفك كرب كل مهموم”، فيما قال آخر: “كأنه مجنون خارج من السرايا الصفراء.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”، وقالت معلقة أخرى: “بنعايب على الشباب لما ده المفروض قدوه للشباب وبيعمل كده فيبقى عليه العوض وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

