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نميمة الفن: السعودية رهف القنون مع حبيبتها في السرير قبل و مداعبات وافعال فاضحة ومتابع :من قلة الرجالة ..اتفرج

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 يناير 2022 01:12 مساءً - بخطوة جريئة منها، أعلنت رهف القنون انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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