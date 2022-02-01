= هل تتحول عضلاتك بالفعل إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما تبدأ في ممارسة الرياضة وتمارين رفع الأثقال، فإن جسمك يبني كتلة العضلات ببطء، فهذا لن يحدث فجأة بين عشية وضحاها.

يمكنك تدريجيًا تقوية عضلاتك وزيادة كتلتك العضلية في غضون أسابيع فقط. لكن ماذا يحدث عندما تتوقف عن التدريب تمامًا؟

على الرغم من أنه يقال عادة أن العضلات تتحول إلى دهون عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة وتتبنى نمط حياة أكثر خمولًا، فإن هذا ليس هو الحال تمامًا. ذلك لأن تحويل العضلات إلى دهون أمر مستحيل جسديًا، فالأنسجة الدهنية والعضلية لها تركيبات خلوية مختلفة تمامًا، بحسب ما ذكر موقع "piedmont".

قال هانز بيتي، اختصاصي فيزيولوجيا التمارين الرياضية: "الخلايا الدهنية وخلايا العضلات هياكل مختلفة وغير قابلة للتبديل. سيكون الأمر مثل تحول البرتقال إلى تفاحة. هذا غير ممكن".

الخمول يمكن أن يقلل من كتلة العضلات

يفقد جسمك كتلة العضلات عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة والتدريب بانتظام، إذا كنت معتادًا على نمط حياة نشط إلى حد ما، فإن قلة الحركة يمكن أن تقلل من حجم وقوة عضلاتك ذلك لأن الخمول يؤدي إلى توجيه تدفق الدم بعيدًا عن عضلاتك.

ودون هذا الوقود، ستبدأ عضلاتك في الانكماش وخفض الكتلة، والمثير للدهشة أن هذا لا يستغرق وقتًا طويلاً كما هو الحال عند بناء القوة وكتلة العضلات في المقام الأول.

قال الدكتور مايكل آر ديشينيس، أستاذ علم الحركة ورئيس قسم علم الحركة وعلوم الصحة في كلية ويليام وماري: "تنخفض القوة على الفور تقريبًا، في أسبوع واحد فقط، يمكن أن يفقد الرجال ما يصل إلى 16% من قوتهم، بينما يمكن أن تفقد النساء ما يصل إلى 29%، ومع ذلك بعد ثلاثة أسابيع من عدم النشاط، سيبدأ كل من الرجال والنساء في فقدان كتلة العضلات بشكل أكبر".

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