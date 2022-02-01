= قوة خارقة لهذا العشب القديم في حرق الدهون وخفض الكولسترول ومكافحة الخلايا السرطانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكركم هو عشبآ من عائلة الزنجبيل ينمو في الهند ودول جنوب شرق آسيا، ويعتبر "الكركمين" هو العنصر الرئيسي الموجود في تلك العشبة، وتم التعرف على الفوائد الصحية له قبل مئات السنين عن طريق الطب الصيني والهندي القديم.

فقد أثبتت الدراسات، أن منافعه متعددة لكونه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومضادات التهابات.

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قال الدكتور محسن إبراهيم استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، إن الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي آ لها فوائد لا تعد ولا تحصي ومن بعض فوائدها.

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1- حرق الدهون وخسارة الوزن

يساعد الكركم في خسارة الوزن وتنحيف البطن، لأنه يساعد على خفض مستويات سكر الدم، والحد من مقاومة الخلايا للأنسولين المسئولة عن زيادة تخزين الدهون، ويحسن من عمليه الهضم و يقلل من أعراض الانتفاخ.

2- محاربة الزهايمر

لقد أثبتتآ الأبحاث دورا كبيرا للكركم في منع أو إبطاء تطور مرض الزهايمر، فإن الاستهلاك اليومي المنتظم للكركم قد يكون وسيلة فعالة لمنع ظهور مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة.

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3- تقليل مستوى الكولسترول في الدم

استخدام الكركم باعتبارها توابل طعام يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول في الدم

4- مضاد قوى للالتهابات

فقد ثبت أن من الفوائد الصحية للكركمآ أنهآ يحتوي على مجموعة كبيرة من الموادآ المضادة للأكسدةآ والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم والفطريات، ويعتبرعلاجًا طبيعيًا لالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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5- علاج الربوة

أثبت فاعلية كبيرة في علاج الربوة عن طريق إضافة معلقة صغيرة على كوب من اللبن الساخن ورشة خفيفة من الفلفل الأسود.

آ 6- مقاوم لنزلات البرد والإنفلونزا

باعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهذا يجعله فعالًا في مقاومة السعال الناتج عنآ نزلات البرد والإنفلونزا.

7- يؤخر علامات الشيخوخة

يدعم الكركم صحة البشرة والجلد بشكل كبير، حيث يحتوي على مضادات الالتهابات ومضادات للجراثيم وأخرى للأكسدة الغنية، ما يجعله علاجًاآ فعالًا للأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الأكزيما، والصدفية، ولذلك يدخل الكركم في تكوين العديد من المنتجات الطبية والتجميلية للبشرة.

8- مكافحة السرطان

أكدتآ الأبحاث أن ملعقة صغيرة من الكركم تساعد في الوقاية من العديد من السرطانات، وتدمير الخلايا السرطانية لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

لماذا نضع الفلفل الأسود مع الكركم؟

لأن الفلفل الأسود يساعد في تنشيط الأوعية الدموية والشرايين ويجعل امتصاص المواد الفعالة مادة "الكركمين" الموجودة في الكركم أسهل في الامتصاص.

محاذير من استخدام الكركم بكميات كبيرة:

1- مرضى المرارة

آ لأن الكركم يمكن أن يجعل مشاكل المرارة أسوأ، لذا لا يجب استخدام الكركم بكميات أعلى من تلك المتواجدة في الطعام.

2- مرضى سيولة الدم

قد يؤدي تناول الكركم إلى تباطؤ تجلط الدم، مما قد يزيد من خطر حدوث الكدمات والنزيف.

3- نقص الحديد

تناول كميات كبيرة من الكركم قد يمنع امتصاص الحديد.

4- قبل إجراء جراحة

يجب التوقف عن استخدام الكركم على الأقل قبل أسبوعين من موعد الجراحة، لأنه قد يسبب نزيفاً أثناء الجراحة وبعدها.