نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حرب عالمية ثالثة تطرق الأبواب بقوة ورئيس دولة عظمى يحذر ويفتح النار على بايدن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، إن سياسات الرئيس الحالي جو بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة ما قد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.



وأضاف ترامب في كلمة ألقاها لمؤيديه في مدينة كونروي بولاية تكساس: "ضعف بايدن وعدم كفاءته يسببان خطرا حقيقيا بوقوع حرب عالمية ثالثة".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= فاكهة منتشرة بكثرة ورخيصة الثمن تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية

= رأى عروسته في شهر العسل ( تحّلق ذقنها ) فلما اقترب منها ووضع يده فوق كتفها كانت المفاجأة !؟

= حورية فرغلي اضطرت لبيع منزلها الفخم من أجل عمليات تجميل أنفها التي كلفتها هذا المبلغ الصادم!

= معجزة ربانية .. بذور رهيبة لنسف الكرش فى 3 أيام بسرعه الصاروخ بدون رجيم ولا رياضة !

= أكثر 5 دول أمانًا للسفر بمفردك

= شخص أكل اللحم النيئ 80 يوما.. لن تصدق ماذا حدث له؟

= مشروب القرنفل قبل النوم .. معجزة ربانية وفوائد سحرية يبحث عنها الجميع (تعرف عليها الآن).

= شيء لا يصدق.. طاووس يرفض ترك جثة صديقه الذي شاركه حياته وهذا أعجب ما فعله (فيديو)

= وافد باكستاني يثير غضب السعوديين ..وهذا ما فعله؟ (فيديو)

= 3 علامات خفية يظنها الكثير من الناس عادية وهي تدل على مشاكل في القلب

= طريقة بسيطة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

= اختراق هاتف مذيعة الجزيرة غادة عويس وهذا ما وجدوه

= اتصل بابنته ليخبرها بأنه قتل والدتها وحينما كشفت السبب كانت الصاعقة!

= حرب عالمية ثالثة تطرق الأبواب بقوة ورئيس دولة عظمى يحذر ويفتح النار على بايدن

= تناول ملعقة من الهيل و5 حبات من القرنفل كل ليلة وشاهد ما المفاجأة التي ستحدث لك !

= إسرائيل تكشف مدى خطورة القصف الحوثي للإمارات على حياة الرئيس الإسرائيلي

= قوة خارقة لهذا العشب القديم في حرق الدهون وخفض الكولسترول ومكافحة الخلايا السرطانية

= هل تتحول عضلاتك بالفعل إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟

= حمد بن جاسم يفجر مفاجأة بشأن صدام حسين وماذا قال له بشأن غزو قطر بعد غزو الكويت والسؤال الذي ورطه خلال اجتماع معه عام 2002 (فيديو)

= أعداد كثيرة من القرود تنتشر في شوارع السعودية وتتسلق سيارات المواطنين وتفتعل مشكلة في الطرقات (صور)

= أطعمة لا يجب تناولها لمرضى التهاب المفاصل

= الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية واسعة في العمق الإماراتي استهدفت أهداف "حساسة" في دبي و أبوظبي (فيديو)

= كوب صغير من هذا المشروب الطبيعي "مفعولة سحري" لخفض السكر في الدم والسيطرة عليه بشكل كبير

وأشار ترامب، إلى أنه خلال رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية من عدد إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، ونوه بضعف تنظيم الإدارة الحالية لعملية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وخلال خطابه، نصح ترامب كذلك الرئيس الأميركي الحالي بالاهتمام بالوضع المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية- المكسيكية، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: "قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان ينبغي عليه حماية حدودنا هنا في تكساس".

واختتم الرئيس السابق حديثه: "قبل أن يتحدث قادتنا عن تعرض دول أخرى للغزو، عليهم أن يوقفوا غزو بلادنا".

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال 8500 عسكري إلى شرق أوروبا على خلفية "تهديد الغزو الروسي لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن الحديث يدور حاليا فقط عن وضع وحدات عسكرية محددة في حالة التأهب القصوى.