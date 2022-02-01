= طريقة بسيطة لتحديد نقص فيتامين B12 دون اختبار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الدكتورة أناستاسيا غافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 في الجسم دون الحاجة لاستشارة طبيب وإجراء الاختبارات.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكثيرين لا يقدرون أهمية فيتامين B12 للحفاظ على الخلايا العصبية بحالة صحية جيدة وتحسين وظيفة انتقال النبضات العصبية وتحسين عمل الجهاز الهضمي. كما أن فيتامين B12 يجب أن يوجد بكميات كافية في جسم النساء الحوامل لوقاية الطفل من الاضطرابات العصبية.

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ووفقا للخبيرة، يمكن تحديد نقص فيتامين B12 بعدد من العلامات، في مقدمتها لون البشرة، حيث يكون وجه من يعانون من نقص هذا الفيتامين شاحبا مع بعض اليرقان.

وتقول، "إن الضعف المزمن وسرعة الشعور بالتعب هي من العلامات المهمة التي تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم. كما أن مشكلات في الذاكرة وتقلبات المزاج والتهاب اللسان الأحمر (ضمور الغشاء المخاطي) قد يشير إلى نفس المشكلة".

وتضيف، يوجد فيتامين B12 في الكبد، واللحوم الخالية من الدهون ولحم الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض.

المصدر: نوفوستي