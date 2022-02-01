= 3 علامات خفية يظنها الكثير من الناس عادية وهي تدل على مشاكل في القلب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تورم اللثة، وسعال لا ينتهي، أو تساقط شعر الساق دون سبب؟ تعرف على العلامات الخفية لمشاكل القلب.

علامات مشاكل القلب المخفية

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هل تعاني من تورم اللثة، أو سعال لا ينتهي، أو تساقط شعر ساقيك دون سبب؟ كل هذا وأكثر قد يكون علامة على أنك مصاب بمشكلة في القلب بحسب ما ذكرته مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية.

ووفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يموت ما يقارب من 20 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، يصيب المرض كل عام الفئات العمرية الأصغر. كما أن النوبة القلبية، لم تعد تؤثر على الرجال في الثلاثينات من العمر اليوم.

تشمل أعراض النوبة القلبية، وفقا لترجمة “وطن”، ألمًا في الصدر، ومعدل ضربات قلب غير طبيعي، وارتفاع ضغط الدم، وضيق شديد في التنفس، ودوخة، وتعرق، وأحيانًا فقدان الوعي.

ولكن هناك أيضًا عدد من أعراض أمراض القلب التي تبدأ في الظهور قبل أشهر أو حتى سنوات من الإصابة بنوبة قلبية. في الواقع، إن جسم الإنسان مترابط، وبالتالي فإن مشاكل أي عضو تظهر في الأجهزة والأنظمة الأخرى.

فيما يلي سبع علامات خفية تدل على مشاكل في القلب:

1. التعب بسرعة أثناء ممارسة النشاط البدني

إذا كنت تركض عادة من 4 إلى 6 كيلومترات يوميًا دون أي صعوبة، ولكن فجأة أصبحت تشعر بالتعب، كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا؟ قد تكون هذه علامة واضحة على أن قلبك لا يضخ كمية كافية من الدم حول الجسم. وإذا استمر الشعور بالتعب نفسه بعد الراحة والنوم أيضا، فاستشر طبيبك على الفور.

2. سعال لا يزول لأسابيع

لا تدع السعال المطول يخدعك حتى تعتقد أنك مصاب بنزلة برد. إذا لم تساعد أدوية السعال المعتادة، فقد تكون علامة على أن لديك مشكلة في القلب.

أحيانًا تتراكم السوائل في الرئتين بسبب قصور القلب الاحتقاني، والذي يمكن أن يسبب الصفير والسعال الذي يشبه الربو أو أمراض الرئة الأخرى، والتي تنطوي بدورها على وجود مشكلة في القلب.

يمكن أن يكون القلب المريض هو السبب في مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة خطيرة للغاية تجعل من الصعب للغاية على المريض التنفس.

3. صعوبة التنفس أثناء النوم

يؤدي انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى الاختناق في منتصف الليل والاستيقاظ فجأة. ترتبط هذه الحالة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على غرار النوبة القلبية والرجفان الأذيني وعدم انتظام ضربات القلب.

أثناء النوم، تنخفض مستويات الأكسجين لدى الشخص المصاب بانقطاع التنفس، مما يتسبب في قيام الجسم بإرسال إشارة إلى الأوعية الدموية لتضييق وزيادة إمداد القلب بالأكسجين، وهذا من شأنه أن يسبب مشاكل في التنفس في الليل.

4. تساقط شعر الساق

يمكن أن تكون الأرجل الخالية من الشعر علامة على تضييق الأوعية الدموية وتعيق تدفق الدم الطبيعي. هذا يمكن أن يسبب ضعف الدورة الدموية في الساقين ويمنع نمو الشعر الطبيعي في المنطقة. علاوة على ذلك، عادةً ما يتسبب مرض الشرايين المحيطية في تساقط الشعر في الساقين أو إبطاء نمو الشعر، لذلك يوصى باستشارة أخصائي.

5. تورم في القدمين والساقين

إذا لاحظت صعوبة ارتداء حذائك أو أن جواربك ضيقة، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل في القلب. عندما لا يعمل القلب بكفاءة، تمتلئ الأوعية الدموية بالدم الذي لا يسير بشكل صحيح في الجسم، ويتم دفع السائل المتراكم إلى الأنسجة المحيطة، مما يسبب تورمًا في أجزاء من الجسم، مثل القدمين أو البطن.

إذا شعرت بوجود كتل في أماكن غير معتادة، فحاول الضغط عليها وإذا لاحظت أن هناك خفقان على الجلد، فإن أنسجتك تحتفظ بالسوائل الزائدة ويجب عليك مراجعة الطبيب.

6. آلام الرقبة والفك

يعتقد معظم الناس أن ألم الصدر هو أول علامة على الإصابة بأمراض القلب، لكن العلامات الأولى لمرض القلب تظهر في الواقع في أجزاء أخرى من الجسم.

غالبًا ما تكون “الأعراض غير النمطية” هي التي يمكن أن تؤدي إلى عدم التعرف على حالة القلب أو عدم علاجها. لهذا السبب من المهم جدًا معرفة أن ألم الصدر ليس دائمًا أول علامة على وجود مرض على مستوى القلب. يمكن أن يكون ألم الرقبة أو الفك علامة على الذبحة الصدرية، وهي مشكلة تحدث عندما لا يوجد دم غني بالأكسجين في القلب.

يمكن أن يظهر هذا المرض كضغط أو ضيق في الصدر ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرقبة أو الفك أو الظهر أو الكتفين.

7. ضيق في التنفس

إذا شعرت بضيق في التنفس عند صعود السلالم، فهذه علامة على وجود مشاكل في القلب. يوصي الأطباء بمعرفة الجسم وحدود الطاقة الجسدية جيدًا حتى يسهل اكتشاف المشاكل الجسدية غير الطبيعية.

وختاما، أكدت المجلة أنه من الضروري، إجراء تقييم شامل لصحتك، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فمن الأفضل أن تتعلم كيفية تجنب خطر الإصابة بقصور القلب في المستقبل.