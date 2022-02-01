= وافد باكستاني يثير غضب السعوديين ..وهذا ما فعله؟ (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار وافد باكستاني مقيم في السعودية موجة غضب واسعة في الشارع السعودي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمعه كميات كبيرة من الحطب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي ألقت القبض على حطاب باكستاني في محافظة حريملاء بعد جمع كميات ضخمة من الحطب في مخالفة للقوانين البيئية المحلية.

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ونشرت قناة “الإخبارية” الحكومية، مقطع فيديو لكميات الحطب المخزنة خلال حديثها عن إجراءات توقيف الحطاب الباكستاني حيث عثرت قوات الأمن على 29 مترًا مكعبًا من الحطب بحوزته.

وأحدث المقطع المصور غضبا واسعا على منصات التواصل ودعا مغردون سعوديون بتشديد العقوبة على المقيم الباكستاني، وعدم الاكتفاء بتغريمه ماديًا، بينما طالب البعض بسجنه لسنوات طويلة.

فيما طالب آخرون إلى أن تكون عقوبة الحطّاب الباكستاني بأن يتم إلزامه بزراعة عدد كبير من الأشجار، عوضًا عن تلك التي اقتطعها.

وفي هذا السياق قال المحامي “عبدالله الغوينم”: “المفروض تصدر عليه عقوبة زرع عدد مضاعف من الأشجار، وسقيها ورعايتها، لعدة سنوات، إضافة للغرامة”.

ووافقه ماجد فقال: أتمنى مايرحلونه لين يغرس مليون شجرة”.

ومن جانبه علق المدون السعودي المعروف إياد الحمود، على مقطع الفيديو: “يارب سترك.. شايفين الكمية التي جمعها؟ شكله ما ترك شجرة في حريملاء إلا شالها”.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت في فبراير الماضي بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب بالمملكة، تضمنت جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من ألف ريال إلى 20 مليون ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات وتشمل نقل وبيع وتخزين وجمع الحطب والفحم المحلي دون ترخيص.

وأكدت الوزارة، أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، التي تشمل قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام أو غرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال.