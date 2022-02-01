نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شيء لا يصدق.. طاووس يرفض ترك جثة صديقه الذي شاركه حياته وهذا أعجب ما فعله (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وقد غرد بارفين كاسوان، وهو مسؤول في خدمات الغابات الهندية، على موقع “تويتر” للمقطع الذي يستغرق 19 ثانية، يوم الأربعاء الماضي، وبعد ذلك جمع أكثر من 200 ألف مشاهدة.

ووقع الحادث في منطقة تالا دانى في منطقة ناجور في ولاية راجستان شمال غرب الهند.

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وذكر تقرير صدر، اليوم الأحد، فى صحيفة داينيك بهااسكار الهندية، أن الطاووس البالغ من العمر ثمانية أعوام توفى بسبب ضعف البصر والشيخوخة.

وشوهد رفيق الطاووس الميت يتجول حول الجثة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.

وقال “كاسوان”، مستشهدًا بتقرير “داينك بهااسكار”، إن الطائرين كانا معًا لمدة أربع سنوات.

وعندما وصل رجلان لأخذ جثة الطاووس للتخلص منها، ظل “شريكها منذ فترة طويلة” يتبع الرجال ويرفض تركها في مشهد مؤثر للغاية.

وقال “كاسوان” إن الطيور كانت تعيش معا لمدة أربع سنوات في ممتلكات أحد كبار ضباط الحياة البرية.

وكتب في تغريدة أخرى: “بعد وفاة أحدهم، شارك آخر في الجنازة”.

على وسائل التواصل الاجتماعي، تأثر عدة آلاف من المستخدمين بالحب والصداقة بين الطائرين.

وكتب أحد المستخدمين: “الحيوانات لديها حب ومودة لبعضها البعض أكثر من البشر. وهذا مشاهد في الواقع “،

وكتب مستخدم آخر: “أجمل شيء رأيته على شبكة الإنترنت اليوم”، وقال آخر “إنه أمر مؤلم حقًا”.