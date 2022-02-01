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صنعاء - ميسرا اسماعيل - القرنفل من أشهر البهارات الموجودة حول العالم، بالإضافة إلى فوائد القرنفل العديدة فهو مسكن طبيعي لآلآم الأسنان، ويحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ، وفيتامين ه‍ بالأضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من أوميجا ٣.

وهناك فوائد عديدة أيضا لتناول مشروب القرنفل قبل النوم، فهو يساعد على تهدئة الجسم والشعور بالنعاس، إضافة إلى أنه من المشروبات التي تنظف الجسم من السموم، وذلك بحسب دراسة نشرت في صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

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= مشروب القرنفل قبل النوم .. معجزة ربانية وفوائد سحرية يبحث عنها الجميع (تعرف عليها الآن).

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وأفضل طريقة لإعداد مشروب القرنفل من خلال وضع فصين منه بكوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش، وذلك لأن تناول القرنفل ليلا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل صحية عديدة مثل الإمساك والإسهال وحموضة المعدة، كما أنه يحسن عملية الهضم.

المصدر: اخبار اليوم