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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ينصح الأطباء دائما بعدم تناول لحوم نيئة ويشددون على ذلك حتى لا يصاب الإنسان بالبكتيريا المميتة، ولكن أحد رواد منصة "إنستغرام" دخل في تحد غريب من نوعه، وهو تناول اللحوم النيئة، في محاولة لمعرفة كم يمكنه البقاء على قيد الحياة بهذا النظام الغذائي.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية" إن الرجل يملك حسابا على منصة "إنستغرام"، ويتابعه 70 ألف شخص، واظب على تناول اللحم النيء لمدة 78 يوما على التوالي.

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= شخص أكل اللحم النيئ 80 يوما.. لن تصدق ماذا حدث له؟

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وذكرت أن الرجل الذي يسمي حسابه بـ(rawmeatexperiment) وضع حبه لأكل اللحم النيء موضع الاختبار، ومعرفة كم سيصمد على هذه الحالة.

وقالت إن الرجل تمكن حتى الآن من أكل طعامه غير المطبوخ لليوم الـ78 على التوالي، ويشمل ذلك صدور الدجاج وشرائح اللحم وقطع من لحم سمك أبو سيف.

وسعى الرجل، الذي لم يذكر اسمه لكن يبدو أنه يعيش في الولايات المتحدة، إلى توثيق تجربته في "إنستغرام"، مؤكدا أنه مستمر في ذلك حتى لو "توفي متأثرا بالبكتيريا".

ويقوم الرجل بغسل وجباته بالبيض أو الحليب النيء.

وفي أكله للطعام على هذا النحو، يطبق الرجل الأمريكي حمية رجال الكهوف في العصور الغابرة، وفقا لسكاي نيوز.

وفي أحد المنشورات، وثّق تناوله للحم البقري وقال: "لا يوجد مضغ، يمكنك ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتلاعه.

وعندما سئل إن كان يعاني من مشكلة ما، قال إنه لا يوجد ما يدعوه إلى التوقف، مشيرا إلى أن اللحم المفروم أصبح أحد خيارات المفضلة.

ومع ذلك، أكد أن مذاق اللحم المطبوخ أفضل قليلا.

وتبدو حالة الرجل غريبة إلى حد كبير، إذ يقول الأطباء إن تناول اللحوم النيئة تسبب أمراضا معوية خطيرة، مثل التسمم الغذائي، نظرا لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.