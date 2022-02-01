= علامة بالوجه قد تعتقد أنها عادية لاكنها تكشف عن إصابتك بمرض الكبد! .. لا تتجاهلها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن لبشرتك أن تكشف الكثير عن صحتك. في بعض الحالات، يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية خطيرة. إذا لاحظت ظهور عدة مجموعات من الأوعية الدموية الصغيرة فجأة على وجهك، فقد تكون مصابًا بمرض في الكبد.



وتسمى المجموعة الواحدة من هذه الأوعية الدموية الصغيرة في الطب، بالورم الوعائي العنكبوتي، وعادة لا تكون مدعاة للقلق، إلا أن الأورام الوعائية العنكبوتية المتعددة تشير إلى الإصابة بمرض الكبد المزمن بنسبه 95 % من الحالات، وفقًا لدراسة حديثة.

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ما هي الأورام الوعائية العنكبوتية؟

غالبًا ما تكون الأورام الوعائية العنكبوتية، المعروفة أيضًا باسم وحمة العنكبوت والأوردة العنكبوتية، علامة على مشاكل الكبد المزمنة، وخاصة تليف الكبد المرتبط بالكحول. عادة ما توجد عيوب الجلد هذه على الوجه والرقبة والصدر والذراعين. فهي تشبه مجموعات من الأوعية الدموية الصغيرة التي تشبه العنكبوت، مع وجود بقعة حمراء مركزية في المنتصف.

ويختلف لون الأوعية الدموية من الأحمر إلى الأزرق والأرجواني. سيؤدي الضغط على الورم الوعائي العنكبوتي بإصبعك إلى اختفائه، لكن عند تحرير إصبعك واستعادة تدفق الدم إلى المنطقة سيجعل الورم الوعائي يظهر مرة أخرى. عادة ما تكون الأوردة العنكبوتية غير مؤلمة عند لمسها.

أسباب الورم الوعائي العنكبوتي

في حين أن الأورام الوعائية العنكبوتية المتعددة يمكن أن تشير إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدي والمشاكل الهرمونية وسرطان الجلد، فإن وحمة العنكبوت المفردة ليست مدعاة للقلق في حد ذاتها.

وترجع سبب توسع هذه الأوعية إلى زيادة نسبة الإستروجين في الدم، وتحدث هذه الزيادة في بعض الحالات مثل الحمل بالنسبة للمرأة، واستخدام موانع الحمل الهرمونية، وأيضاً إصابات الجلد والتعرض المفرط للشمس.

ولهذا، إذا لاحظت ورمًا وعائيًا عنكبوتيًا منفردًا لدى طفل أو امرأة حامل أو بالغ سليم، فإن احتمالية حدوثه بسبب حالة كامنة خطيرة تكون ضئيلة ولا داعي للقلق. إذا كان لديك ورم وعائي عنكبوتي واحد، فتأكد أنه حميد ولا يتطلب أي علاج.

ولكن في حالة كنت تعانى من مشاكل الجلد هذه من أعراض مقلقة أخرى، مثل التعب أو الانتفاخ أو اصفرار الجلد أو العينين، فيجب عليك التوجه إلى طبيب وطلب المساعدة الطبية.

المصدر: البوابة