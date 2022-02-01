= طفلة تحاول شرب حليب من ضرع أنثى الفيل وهذا ما حدث (فيديو وصور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شوهدت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وهي تحاول شرب الحليب من أنثى الفيل في ولاية اسام بالهند، والتقطت مجموعة من مقاطع الفيديو للمشاهد الدافئة، بين الطفلة وأنثى الفيل.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، هارشيتا بورا، البالغة من العمر ثلاث سنوات وهي تلعب مع فيلها المحلي في فناء منزلها وتشرب حليبها.

وفي الفيديو، تقف الطفلة، على أصابع قدميها، وهي تحاول أن تصل إلى ضرع الفيل للشرب منه. كما شوهدت وهي تلعب حول الحيوان، تعانق وتقبيل جذعه، والفيل يتفاعل معها.

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كما يظهر مقطع آخر الطفلة، هارشيتا بورا، وهي تلعب كرة القدم مع الفيل، وعندما طلب منها وصف ارتباطها بهذا الفيل، قالت “فيل يلعب الكرة معي، اسمها بينو، تحب أن تأكل الموز”.

ووفقا للسجلات الرسمية، فإن أكثر من 100 شخص قتلوا في عام 2021 بسبب هجمات الفيلة، في حين نفق 71 فيلا في مناطق مختلفة من ولاية اسام لأسباب متنوعة بما في ذلك الصدمات الكهربائية والتسمم وصدم القطارات المسرعة والوفيات “العرضية” بما في ذلك الغرق في البرك. والخنادق، أو الصواعق.

نساماس يااسم