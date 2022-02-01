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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء على تصريحات الفنان المصري محمد صبحي التي أثارت غضبا واسعا في المملكة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: “هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!”.

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= أقوى رد من أمير سعودي بارز على تصريحات الفنان المصري محمد صبحي التي أثارت غضب السعوديين

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وتابع: “الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!”.

وأضاف الأمير السعودي: “عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر”.

وأكمل “مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني”.