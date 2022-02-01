= وداعا للبواسير.. طرق طبيعية لإزالة البواسير الداخلية والخارجية بدون عملية جراحية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - البواسير من الأمراض التي يعانى منها الكثير والتي تسبب الآلام الشديدة التي لا يتحملها العديد من الأشخاص وتتنوع وتتعدد الأسباب التي تؤدى إلى البواسير ولكن في هذا المقال سوف نتعرف معا على طرق التخلص من البواسير دون الحاجة إلى جراحة أو عمليات وبخطوات سهلة وبسيطة.

البواسير تعريفها وأنواعها وأسبابها

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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البواسيرآ هي ورم في الأوردة المحيطة بالفتح الشرجية فتصبح منتفخة.

أهم أسباب التي تؤدي إلى البواسير:

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الجلوس لفترات طويلة في العمل أو أمام أجهزة الحاسب.

عوامل وراثية تؤدى لظهور البواسير.

اتباع عادات غذائية غير صحيحة مثل تناول الدهون والنشويات فقط وعدم تناول أي خضروات أو فاكهة تحتوى على الألياف.

عدم التمهل عند الأكل والمضغ مما يسبب اضطراب في الأمعاء الرفيعة والغليظة وذلك يؤدي إسهال أو إمساك لفترات طويلة ينتج عنه البواسير.

السمنة أحد أهم الأسباب ألتي تؤدى إلى البواسير كما أنها تسبب العديد من الأمراض المختلفة.

أنواع البواسير

بواسير داخلية :وفيها يشعر المريض بألم وأحيانا تخرج جزء منها إلى الخارج عند الحزق.

بواسير خارجية :تعد أكثر صعوبة لأنها تورم وتسبب الم شديد وحرارة.

علاج البواسير

الثوم يوضع مثل اللبوس في فتحة الشرج أو يوضع في زيت زيتون وتوضع في قطعة قماش على الفتحة أو يغلى الثوم ويوضع الماء المغلي في قماشة مكان الألم.

جيل الصبار يعمل على تقليل الألم والتورم عند وضعه على فتحة الشرج.

كستناء الحصان تستخدم لتنظيم تدفق الدم في الأوردة مما يقلل الألم.

زيت جوز الهند يوضع على فتحة الشرج وتكرر هذه الخطوة حتى يختفى الألم.

كما أنه يعتبر نبات البابونج وزهوره تستخدم بشكل أساسي خارجيا في حوض الاستحمام وداخليا مثل منقوع الشاي .