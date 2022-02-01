= لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت مغلي الكمون على الريق !.. معجزة ربانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكمون من الأعشاب المفيدة للجسم بشكل عام وللجهاز الهضمي والكلى بشكل خاص، حيث يحتويآ مشروب الكمونآ على مضادات الاكسدة التي تحمي من تجمعآ الحصوات في الكلى.

وينصح الاطباء بتناول مشروب الكمون بعد وجبة الافطار، فهو مدر للبول ويساعد في تنظيف الكلى وازالة السموم العالقة بها، وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

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ويساعد تناول مغلي الكمون في تعزيز صحة المعدة والتخلص من كل المشاكل التي تصيبها مثل؛آ عسر الهضمآ (Indigestion)، كما يساعد في إفراز الإنزيمات الهاضمة لتحسين عملية الهضم، إلى جانب ذلك يعمل هذا المشروب كمسكن للألم عند الإصابة بألم في منطقة البطن.

ويعتبر مغلي الكمون مصدرًا جيدًا للحديد والألياف الغذائية، وهي من المعادن الأساسية لتقوية الجهاز المناعي، كما يساعد تناول مغلي الكمون في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم، بالتالي يخفض من خطر الإصابة بالمرض.

ويتم اعداد مشروب الكمون عن طريق غلى ماء ساخن ووضع ملعقة من الكمون وعسل النحل وتقليبهم جيدا بواسطة ملعقة خشبية.

ولمشروب الكمون فوائد عديدة ايضا؛ فهو مفيد لمرضى السكري، ويساعد في تعزيز عمل الجهاز التنفسي، ويحارب مشاكل المعدة المختلفة، ويحمي من الاصابة بأمراض السرطان، ويقلل الكولسترول في الدم، ومضاد طبيعي للالتهابات، واخيرا يساعد على تقوية الذاكرة.