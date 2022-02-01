= حريق مروع يلتهم الشقق السكنية محل إقامة فنانة مصرية كبيرة أثناء تواجدها في الداخل وهكذا كان مصيرها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشب حريق مروع بعقار بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون إصابات بشرية، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية بالعقار.

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وفقا لصحيفة الأهرام.

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تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وبصحبتهم سيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران.

وتم اجراء المعاينة المبدئية للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وعقب إطفاء الحريق توجهت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بالشكر إلى رجال الأمن والحماية المدنية للتدخل السريع لإنقاذ حياة السكان من الحريق.