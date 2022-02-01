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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ولا تزال تسربات الغاز، التي تستخدم عادة للتدفئة، تحصد أرواح المزيد من الضحايا في مصر، وشهدت منطقة الشرابية بالقاهرة في مصر، مأساة جديدة، توفيت فيها أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد، الزوج وزوجته وأطفالهما الخمسة، اختناقا بسبب تسرب غاز داخل الشقة.

وحسبما أفادت صحيفة (الوطن) المصرية، فإن أحد أقارب رب الأسرة (محمد شكري)، هو من كشف وفاة الأسرة بأكملها: الأب والأم، وخمسة من الأبناء.

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= مشهد جنائزي مرعب.. الغاز يقتل أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد في مصر (فيديو)

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واتضح أن الأب قد ترك ماتور المياه الخاص بشقته شغالا حتى الصباح برغم من انقطاع المياه؛ وهو ما أثار انتباه أحد أقاربه، الذي يسكن معه في نفس العقار، فصعد إلى الشقة، لينبهه حتى يغلق ماتور المياه.

وعندما طرق باب الشقة كثيرا فلم يفتح فارتاب في الأمر، فحاول فتح باب الشقة بالقوة فلما فتحه انبعثت رائحة غاز طبيعي، وعثر على جثث هامدة للأب وزوجته وأبنائه الخمسة،





وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وأرسلت قوات الحماية المدنية عددًا من سيارات الإطفاء مصحوبة بسيارات إسعاف، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من غلق الغاز بالعقار، وكشفت معاينة ضباط الأدلة الجنائية، أن تسرب غاز وراء وفاة الأفراد الـ7، وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة للمعاينة، ثم قررت نقل الجثامين الـ7 إلى مشرحة زينهم، بالقاهرة.