= أم ترمي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة بحديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل الحيوان المفترس ( شاهد )

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدمت امرأة على إلقاءابنتها، البالغة من العمر ثلاث سنوات، يوم الجمعة، إلى حظيرة الدببة المفترسة، بحديقة الحيوان في العاصمة الأوزبكية طشقند، لكن الوحوش رفضت إيذاء الطفلة، في مشهد يحبس الأنفاس.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من مكان الحادث المرأة وهي ترفع الطفلة في الهواء، وتضعها على سياج الحاوية ثم تدفعها إلى خندق الدببة المفترسة الذي يبلغ عمقه خمسة أمتار.

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وقد أذهل زوّار الدب المشهد المفاجئ، وهرعوا للاطمئنان على الطفلة، وبمجرد أن سقطت في الخندق اقترب الدب منها وشمها، ثم ابتعد ولم يؤذها

ثم قاد موظفو حديقة الحيوان الدب المفترس على الفور بعيدا عن الطفلة، وسارعوا بإخراج الفتاة حظيرة الدببة. بينما م لم تتعرض الرضيعة للأذى من الدب، ولكن أدخلت المستشفى متأثرة بجروح بليغة أصيبت بها نتيجة سقوطها.

وقد بدأ المدعون العامون فى أوزبكستان تحقيقا جنائيا فى الحادث، حيث يشتبه فى أن المرأة حاولت قتل شخص عاجز(الطفلة) . وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وكشفت وزارة الأسرة فى البلاد اليوم (الأحد) أن المرأة التى تعرف فقط باسم “زد تى” كانت معروفة لدى السلطات، وتبلغ من العمر 30 عاما، وكانت تتلقى الدعم بسبب زواجها المتداعى وعانت من الاكتئاب ويقال إن زوجها كان بعيدا، وكان يعمل في روسيا.