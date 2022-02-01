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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.

حيث قالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".

وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراؤها وإلا فلن أراها مرة ثانية".

وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها. بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: = محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ = فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد = تحذير من منخفض جوي جديد يضرب مصر = أم ترمي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة بحديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل الحيوان المفترس ( شاهد ) = مشهد جنائزي مرعب.. الغاز يقتل أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد في مصر (فيديو) = حريق مروع يلتهم الشقق السكنية محل إقامة فنانة مصرية كبيرة أثناء تواجدها في الداخل وهكذا كان مصيرها = وداعاً للنظارات.. فاكهة بسيطة تعالج وتحسن البصر في المنزل دون الحاجة لطبيب العيون ’’تعرف عليها’’ = عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل = تركي آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على الفنان محمد صبحي بعد "إساءته للسعودية" = لم يكن يخطر في بالك... كيف يزيد وزنك بالشامبو ووسائل الاستحمام دون أن تعلم = عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر مات بنوبة قلبية = لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت مغلي الكمون على الريق !.. معجزة ربانية = وداعا للبواسير.. طرق طبيعية لإزالة البواسير الداخلية والخارجية بدون عملية جراحية وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة "Mumsnet" للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة - واتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة. حيث قال أحدهم: "أنت غير منطقية. مضيفا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية.

وأضافت أخرى: "إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة".

وقال آخر: "إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل. ماذا ستفعلين لو لم تستطع الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك".

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