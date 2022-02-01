نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفى الفنان محمد صبحي توجيه أي إساءة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت فيها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف صبحي خلال تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" المصري، أنه هوجم بشدة حين صرّح بأنه سعيد بالطفرة الفنية التي شهدتها الرياض خلال عام واحد.

وتعليقا على وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية له بـ"المشخصاتي"، قال صبحي "أنا لا أحب الرد على مثل هذه التصريحات"، مؤكدا سعادته بعرض مسرحيات مصرية عديدة على مسارح موسم الرياض.

وكان آل الشيخ وصف محمد صبحي بالمشخصاتي، تعليقا على قول الفنان المصري إنه رفض عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار تحت شعار الترفيه.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية "والله أنا أبي (أريد) أعرف إلّي (مَن) عرض الملايين عليه نبي (نريد) نكشف على قواه العقلية"، في تقليل من شأن الفنان المصري.

وكان محمد صبحي قال إنه رفض عرض أحد مسرحياته في موسم الرياض تحت شعار "الترفيه" لاعتقاده أن ما يقدمه هو فن له رسالة وهدف وليس ترفيها، قبل أن يعود ليؤكد استعداده لعرض المسرحية مجانا بشرط تغيير شعار "الترفيه" الذي ستُعرض في إطاره.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ

= فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

= تحذير من منخفض جوي جديد يضرب مصر

= أم ترمي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة بحديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل الحيوان المفترس ( شاهد )

= مشهد جنائزي مرعب.. الغاز يقتل أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد في مصر (فيديو)

= حريق مروع يلتهم الشقق السكنية محل إقامة فنانة مصرية كبيرة أثناء تواجدها في الداخل وهكذا كان مصيرها

= وداعاً للنظارات.. فاكهة بسيطة تعالج وتحسن البصر في المنزل دون الحاجة لطبيب العيون ’’تعرف عليها’’

= عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل

= تركي آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على الفنان محمد صبحي بعد "إساءته للسعودية"

= لم يكن يخطر في بالك... كيف يزيد وزنك بالشامبو ووسائل الاستحمام دون أن تعلم

= عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر مات بنوبة قلبية

= لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت مغلي الكمون على الريق !.. معجزة ربانية

= وداعا للبواسير.. طرق طبيعية لإزالة البواسير الداخلية والخارجية بدون عملية جراحية