نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قرار مفاجئ للسلطات السعودية بتغيير شعار العلم والنشد الوطني في المملكة مواكبة للعصر!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وافق مجلس الشورى السعودي، امس الاثنين، على "مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني السعودي.

وأفادت صحيفة سبق السعودية، بأن "مجلس الشورى وافق بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي".

وأضافت الصحيفة أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".

وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".

وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .

يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.

وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= مسؤول سعودي يكشف السر وراء إقبال السعوديين على الزواج من أجانب!!

= اكتشاف علامة جديدة لفيروس كورونا

= قرار مفاجئ للسلطات السعودية بتغيير شعار العلم والنشد الوطني في المملكة مواكبة للعصر!!

= محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ

= فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

= تحذير من منخفض جوي جديد يضرب مصر

= أم ترمي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة بحديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل الحيوان المفترس ( شاهد )

= مشهد جنائزي مرعب.. الغاز يقتل أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد في مصر (فيديو)

= حريق مروع يلتهم الشقق السكنية محل إقامة فنانة مصرية كبيرة أثناء تواجدها في الداخل وهكذا كان مصيرها

= وداعاً للنظارات.. فاكهة بسيطة تعالج وتحسن البصر في المنزل دون الحاجة لطبيب العيون ’’تعرف عليها’’

= عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل

= تركي آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على الفنان محمد صبحي بعد "إساءته للسعودية"

= لم يكن يخطر في بالك... كيف يزيد وزنك بالشامبو ووسائل الاستحمام دون أن تعلم

= عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر مات بنوبة قلبية

= لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت مغلي الكمون على الريق !.. معجزة ربانية

= وداعا للبواسير.. طرق طبيعية لإزالة البواسير الداخلية والخارجية بدون عملية جراحية