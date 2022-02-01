نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مسؤول سعودي يكشف السر وراء إقبال السعوديين على الزواج من أجانب!! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال محمد العردان المحامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري، إن المهر المرتفع أكثر أسباب إقبال السعوديين على الزواج من الأجانب.

وأضاف العردان، خلال لقائه ببرنامج سيدتي المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن لجوء المواطنين إلى الزواج من أجنبية لزيادة أسعار المهر (حال الزواج من مواطنات)، فيما تتزوج المرأة الأجنبي باعتباره سيكون مطيعًا ولا تحدت مشاكل، رغم أن المشاكل تحدث أكثر حال الزواج من أجانب.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= مسؤول سعودي يكشف السر وراء إقبال السعوديين على الزواج من أجانب!!

= اكتشاف علامة جديدة لفيروس كورونا

= قرار مفاجئ للسلطات السعودية بتغيير شعار العلم والنشد الوطني في المملكة مواكبة للعصر!!

= محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ

= فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

= تحذير من منخفض جوي جديد يضرب مصر

= أم ترمي بطفلتها داخل حظيرة دببة مفترسة بحديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل الحيوان المفترس ( شاهد )

= مشهد جنائزي مرعب.. الغاز يقتل أسرة بأكملها مكونة من 7 أفراد في مصر (فيديو)

= حريق مروع يلتهم الشقق السكنية محل إقامة فنانة مصرية كبيرة أثناء تواجدها في الداخل وهكذا كان مصيرها

= وداعاً للنظارات.. فاكهة بسيطة تعالج وتحسن البصر في المنزل دون الحاجة لطبيب العيون ’’تعرف عليها’’

= عشبة لمحاربة العناكب والحشرات في المنزل

= تركي آل الشيخ يشن هجوما لاذعا على الفنان محمد صبحي بعد "إساءته للسعودية"

= لم يكن يخطر في بالك... كيف يزيد وزنك بالشامبو ووسائل الاستحمام دون أن تعلم

= عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله.. وحينما اكتشف السر مات بنوبة قلبية

= لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت مغلي الكمون على الريق !.. معجزة ربانية

= وداعا للبواسير.. طرق طبيعية لإزالة البواسير الداخلية والخارجية بدون عملية جراحية

وتابع: أن الصورة التي تنطبع لدى البعض من الأفلام والمسلسلات بادعاء أن الزواج من أجنبي أكثر رومانسية، غير صحيحة بينما الزواج من أجنبي مشروع تجاري، فيريد الزوج الأجنبي فتح مشروع بسجل تجاري باسم الزوجة أو الحصول على الجنسية.