= توقعات الأبراج لشهر فبراير: ترقية وأرباح لهؤلاء.. ومفاجأة مثيرة لآخرين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كيف سيكون حظك في شهر فبراير 2022؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟

وفي التقرير يكشف محمد صبحي خبير الأبراج حظوظ مواليد الأبراج مهنيا وعاطفيا خلال شهر فبراير، وفق ما ذكر في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

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الحمل:

عاطفيا: تسود حاله من الاستقرار والتفاهم بينك وبين شريكك ولكنها لن تدوم كثيرا.

مهنيا: أوضاعك المادية تتحسن وتحصل على ترقية وتجني ثمار تعبك خلال الفترة الماضية.

الثور:

عاطفيا: تحاول تصحيح مسار علاقتك العاطفية وتستعيد السيطرة على أمورك مع شريكك.

مهنيا: ستشعر بالتقدير من مديريك في العمل وتحصل على ترقية وتحقق انجاز مهني كبير.

الجوزاء:

عاطفيا: تتحدث مع شريكك عما يقلقك من علاقتكما وستشعر بالراحة في العلاقة بعد حل الخلافات بينكما.

مهنيا: تجد نفسك في طريق النجاح المهني وتفتح لك أبواب جديدة في التجارة أو الشراكة مع الأخرين.

السرطان:

عاطفيا: لديك فرصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير لقضاء وقت عاطفي ممتع ورومانسية مع شريكك.

مهنيا: تشعر بالتركيز الشديد والاستقرار المهني وتحاول أن تثبت للجميع أنك قادر علي الوصول لأهدافك.

الأسد:

عاطفيا: تشعر بحالة من الشد والجذب والضغوطات مع شريكك تصل إلى مرحلة الانفصال مما يصيبك بحالة سيئة ووضع متدهور طوال شهر فبراير.

مهنيا: تواجه متاعب مادية ومهنية كثيرة وتجد أنك غير متحكم في أمورك المهنية.

العذراء:

عاطفيا: ترغب في فتح صفحة جديدة لك مع شريكك لحل الخلافات والمشاكل بينكما.

مهنيا: أمامك تحدي كبير عليك أن تتخطاه وتقاوم من يحاول أن يثبت لك وللأخرين فشلك.

الميزان:

عاطفيا: ترغب في التفاهم والبحث عن حل للخلافات مع شريكك وبالرغم من ذلك تشعر أنك مقيد في هذه العلاقة.

مهنيا: تشعر بحالة من الرضا المؤقت عما تبذله في عملك ولكنك لن تشعر بالتقدير الذي تتمناه.

العقرب:

عاطفيا: تنهي علاقتك العاطفية الحالية وتبدء في علاقة جديدة.

مهنيا: تحصل على ترقية وتقدير من محيط عملك وستجد أن جهدك الذي بذلته من قبل لم يذهب بدون فائدة وتتاح لك فرص جديدة وقوية للبدء في مشاريعك التجارية الخاصة بك.

القوس:

عاطفيا: مفاجأة سعيدة من شريك حياة، لكن حريصا على تجنب الخلافات بينكما.

مهنيا: ستنشغل كثير هذا الشهر في التخطيط لأهدافك ولكن ستجد أن مصروفاتك أكثر من راتبك.

الجدي:

عاطفيا: ستجد أن شريكك يدعمك بصورة قوية وسوف تقضي أوقات ممتعة معه بعد مدة من الخلافات.

مهنيا: تبدأ الأمور في التحسن بعد شهر عانيت فيه كثيرا من عدم الاستقرار المادي.

الدلو:

عاطفيا: يبدأ شهر فبراير بالتوتر مع شريكك مما يخلق فجوة من التباعد بينكما.

مهنيا: مفاجأة أمامك، ستضيع فرصة ترقيتك في عملك مما يخلق حالة من التدهور، ولكن في النصف الثاني من الشهر تبدأ الأمور في التحسن وتستعيد السيطرة على أوضاعك المهنية.

الحوت:

عاطفيا: ترغب في النقاش وحل الخلافات مع شريكك، وأمامك فترة ممتعة وخصوصاً في نهاية هذا الشهر.

مهنيا: يبدأ شهر فبراير ببعض الضغوطات المهنية ثم تبدأ الأمور في التحسن خلال منتصف الشهر وتتاح لك فرصة قوية.