= تحذير.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا شربت القهوة بعد الأكل مباشرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كثيرون يعشقون فنجان القهوة الصباحي، ويؤكدون أنه يمنحه الطاقة والنشاط والحيوية، ولكن ماذا إذا شربته بعد الأكل مباشرة؟

هناك أضرار لتناول فنجان القهوة بعد الأكل مباشرة، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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-يجفف بشرتك

شرب القهوة مباشرة بعد الوجبة لن يسمح لجسمك بالحصول على جميع العناصر الغذائية من الطعام ويقلل من امتصاص الحديد بنسبة هائلة تصل إلى 80 في المائة.

وعندما لا يحصل جسمك على ما يكفي من الحديد، فإنه يؤثر عليك بعدة طرق، وسيكون مرئيًا بشكل خاص على بشرتك، وستصبح أكثر شحوبًا وجفافًا من المعتاد، مما يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا.

-يضر بأسنانك

يؤدي شرب القهوة مباشرة بعد الوجبة إلى إبطاء قدرة الجسم على امتصاص المعادن الأساسية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم، وإذا لم يعوض نظامك الغذائي ذلك، فسيبدأ جسمك في النهاية في تناول الكالسيوم من عظامك وأسنانك، وهذا بدوره يجعل أسنانك هشة ويؤدي إلى تهيج اللثة.

-يزيد من مستويات الكوليسترول الضار

شرب القهوة بعد الوجبة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، وخاصة إذا تناولت الخبز في الغداء، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنهم يتفاعلان معاً، والزيوت الموجودة في القهوة تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم الكوليسترول، ما يجعل مشروبنا المحبوب أحد أكثر المركبات التي ترفع نسبة الكوليسترول في نظامنا الغذائي.

-تسبب تساقط الشعر

تناول كوب منها مباشرة بعد الوجبة، يقلل من امتصاص العديد من العناصر الهامة، ويؤثر على جسمك بعدة طرق، وأيضًا على شعرك، عندما يفتقر جسمك إلى الحديد، يصعب على دمك حمل الأكسجين الذي يصلح خلايا الجسم التي تحفز نمو الشعر، وهذا بدوره يؤثر على صحة فروة رأسك وقد يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر.