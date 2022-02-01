نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب بسيط يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف عليه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أن تحافظ على صحتك يعني العيش بأسلوب حياة ينطوي على أطعمة ومشروبات صحية، وأيضا ممارسة الرياضة وبعض السلوكيات اليومية ومنها النوم مبكرا وبعدد ساعات مثالية.

ولعل من بين أكثر الأمراض خطورة هو مرض القلب والأوعية الدموية، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، ولذلك يجب أن نبحث عن المشروبات والأطعمة التي تساعد على إطالة العمر.

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وذكرت دراسة صينية نشرتها صحيفة "ميرور"، إن الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من أمراض القلب، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وشملت الدراسة أكثر من 100 ألف شخص مصاب بالسرطان أو أمراض القلب أو الجلطة الدماغية. وقد قسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى كان أفرادها يتناولون الشاي على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، في حين لم يفعل ذلك أفراد المجموعة الثانية.

واتضح خلال هذه الدراسة التي استمرت سبعة أعوام، أن خطر الموت انخفض بين أفراد المجموعة الأولى بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية وحتى الإصابة بها، بنسبة 20 بالمئة، كما انخفض عندهم خطر الموت لأسباب أخرى بنسبة 15 بالمئة. واتضح أيضا أن المشتركين في الدراسة الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما ويتناولون الشاي بانتظام، يصابون بأمراض القلب بعد 1،5 عام مقارنة بالذين لا يشربون الشاي.

ووفقا للباحث الدكتور دون فينغ غو، تطرح المكونات البيولوجية النشطة في الشاي وخاصة البوليفينول، خارج الجسم.

ويقول، "لذلك من أجل وقاية القلب يجب شرب الشاي دائما وخلال فترة زمنية طويلة".