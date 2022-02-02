= 5 علامات يظنها كثير الناس بسيطة ولا يدركون أنها تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.. يجب معرفتها فورًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد السكر مرض العصر، يعاني منه الملايين حول العالم دون أن يعرفوا إصابتهم به، ويبحث الكثيرون عن أعراض مرض السكري خاصة أن هناك أنواعًا عديدة منه وربما تصل مضاعفاته إلى حد الغيبوبة أو الإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية وضيق الشرايين، ويجب الانتباه إلى العلامات التي تظهر على الشخص من أجل ضمان تلقي العلاج الصحيح وبشكل سريع.

وتعد أعراض مرض السكري الأكثر بحثًا، بسبب إصابة الكثير من المصريين به، ولذلك يتابع العديد مستجداته نظرًا لأن العلماء لم يجدوا علاجًا جذريًا له حتى الآن على الرغم من تقدم العلم والتكنولوجيا، وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من خطورة مضاعفات المرض.

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أنواع مرض السكر

وشرح «موافي» خلال برنامجه «رب زدني علما»، أنه هناك نوعين من المرض، هما الأكثر شيوعًا، النوع الأول هو عبارة عن مرض مناعي، إذ يفرز الجهاز المناعي للمريض، أجسامًا مضادة تهاجم الخلايا المسئولة عن عمل الأنسولين في البنكرياس وتفسدها، وبالتالي لا يستطيع الجسم إفراز الإنسولين وفي تلك الحالة ينبغي إعطاء المصاب علاج إنسولين.

والنوع الثاني من المرض، يعني أن البنكرياس ينتج الإنسولين بشكل طبيعي أو أكثر من الطبيعي ولكن الجسم لا يراه: «مستقبلات الإنسولين موجودة وشغالة عادي، لكن الجسم مش شايفه، وبالتالي الشخص ده هيحتاج لعلاج بالأدوية، ولازم ناخد بالنا من الأكل الصحي وأهمية ممارسة الرياضة والبعد عن الوجبات المليئة بالدهون والمسبكات».

أعراض مرض السكري

العطش الشديد.

كثرة البول خاصة في الليل.

فقدان الوزن رغم تناول الأكل بكميات كبيرة.

بطء التئام الجروح.

الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الأعراض الثلاثة الأولى، هي الأكثر شيوعًا لدى المرضى، ولكن يجب إجراء تحاليل؛ للتأكيد أولًا إلى جانب ملاحظة كمية البول عند دخول الحمام خلال الليل، فإذا كانت كثيرة إلى جانب وجود العرضين الأخرين، فإن الشخص بحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب.

خطورة مضاعفات المرض

وحذر «موافي» من خطورة مرض السكري، إذ أن مضاعفاته تصل إلى حد الغرغرينة وبالتالي بتر العضو بسبب نقص الدم في الأطراف مثل القدمين، أو غيبوبة والتي تحدث بسبب إما نقص حاد في مستويات السكر بالدم وإما بسبب ارتفاع شديد به، أو التهاب شديد وتصلب بالأعصاب والشرايين.