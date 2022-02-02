= 3 مشروبات تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار .. ابتعد عنها من الآن وصاعدًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة شائعة، ولكنها خطيرة خاصة مع تقدمك في السن، يُنصح البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 65 عامًا بإجراء فحوصات الكوليسترول كل عام أو عامين، ثم مرة واحدة سنويًا بعد 65 عامًا على الأقل، إذا لم يتم علاج ارتفاع الكوليسترول، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب، وهناك بعض المشروبات يجب تجنبها إذا كنت لا تريد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

عصير الفاكهة مع السكر المضاف

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة الطبيعية جزءًا صحيًا من نظامك الغذائي، خاصة تلك التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل عصير الرمان، ومع ذلك فإن تناول الكثير من مشروبات الفاكهة ، مثل تلك التي تحتوي على كميات إضافية من السكر المضاف، يمكن أن يكون ضارًا لمن هم أكثر عرضة لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

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يمكن أن تحتوي مشروبات الفاكهة (وليس عصير الفاكهة) على مستويات عالية من السكر المضاف ، مما يزيد من مستويات الدهون الثلاثية وبالتالي يزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

المشروبات الغازية

على الرغم من كونها لذيذة ، إلا أن المشروبات الغازية يمكن أن تكون ضارة للغاية بمستويات الكوليسترول لديك والصحة العامة فهى مليئة بالسكر والفوسفات ، وهي مكونات تزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم.

ميلك شيك

إذا كنت من محبي تناول اللبن المخفوق اللذيذ في العشاء المحلي، فقد ترغب في مراقبة مقدار ما تستهلكه ، خاصة وأن هذه المشروبات يمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول لديك .

في تقرير نُشر في Labour Investigation ، يمكن للدهون المشبعة أن ترفع مستويات الكوليسترول "الضار" وتخفض الكوليسترول "الجيد" في جسمك. لدرجة أن الدراسة تثبت أن الكوليسترول الخاص بك يمكن أن يتأثر حتى بوجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة، نظرًا لأن اللبن المخفوق يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة من الآيس كريم ، فقد ترغب في الحد من الكمية التي تستهلكها.