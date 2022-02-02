= مقاطع مروعة... هل هذه لحظات سقوط الصواريخ واحتراق برج خليفة في الإمارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، قالوا إنها توثق الهجمات الصاروخية التي شنتها قوات الحوثيين على الإمارات.



وكان من أبرز المقاطع المتداولة، فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة (أعلى مبنى في العالم) بعد تعرضه للصواريخ، لكن الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016، بحسب النتائج التي أظهرتها محركات البحث.

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والحريق الذي اندلع في فندق "العنوان داون تاون" القريب من برج خليفة، نتج عن احتكاك كهربائي وأدى إلى إصابة 16 شخصا آنذاك.



كما انتشرت مقاطع مصوّرة أخرى ادعى ناشروها أنها توثق لحظات هجوم صاروخي، حيث يظهر فيها أجسام مضيئة في السماء قبل أن تسقط فوق مناطق سكنية غير معروفة ليلا، مع تعليق "الإمارات الآن"، لكن هذه المشاهد منشورة منذ سنوات على أنها لصواريخ استهدفت السعودية.

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أنهم أقدموا على "ضرب أهداف نوعية وهامّة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار البالستيّة، وأهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3".

وبحسب ما أعلنته الجماعة، فقد تعرضت الإمارات إلى 3 هجمات صاروخية هذا الشهر، كان آخرهم فجر الاثنين.



قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وكانت الإمارات أعلنت أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أراضيها.