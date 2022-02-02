نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر المنتخب السعودي يكشف طبيعة إصابة لاعبه المالكي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، إصابة لاعبه عبد الإله المالكي في الرباط الصليبي، ما سيحرمه من المشاركة مع ناديه الهلال في كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

وجاء في بيان نشره المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وكان المالكي، أصيب أثناء المباراة التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره الياباني، أمس الثلاثاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي خسرها المنتخب السعودي 0-2 ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

= وداعًا للشخر.. أطعمة تمنحك النوم الهادئ والعميق بدون إزعاج الآخرين

= المنتخب السعودي يكشف طبيعة إصابة لاعبه المالكي

= 4 عناصر تتواجد في الحمّام يمكن أن تؤدي إلى التهابات وأمراض سيئة

= مقاطع مروعة... هل هذه لحظات سقوط الصواريخ واحتراق برج خليفة في الإمارات

= 3 مشروبات تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار .. ابتعد عنها من الآن وصاعدًا

= 5 علامات يظنها كثير الناس بسيطة ولا يدركون أنها تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم.. يجب معرفتها فورًا

= أكبر دولة عربية باحتياطيات الذهب

= عكس الشائع.. تمارين رياضية تفاقم التهاب مفاصل الركبة

= مشروب بسيط يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف عليه

= تحذير.. هذا ما سيحدث لجسمك إذا شربت القهوة بعد الأكل مباشرة

= توقعات الأبراج لشهر فبراير: ترقية وأرباح لهؤلاء.. ومفاجأة مثيرة لآخرين

= مسؤول سعودي يكشف السر وراء إقبال السعوديين على الزواج من أجانب!!

= اكتشاف علامة جديدة لفيروس كورونا

= قرار مفاجئ للسلطات السعودية بتغيير شعار العلم والنشد الوطني في المملكة مواكبة للعصر!!

= محمد صبحي يرد على هجوم تركي آل الشيخ

= فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

ولم يستطع المالكي إكمال اللقاء.

وسيغيب المالكي بالتالي عن الهلال بطل آسيا الذي يخوض أولى مبارياته في مونديال الأندية الأحد المقبل.

وكان المالكي، انتقل في سوق الانتقالات الشتوية الذي انتهى في السعودية نهاية شهر يناير الماضي من الاتحاد إلى الهلال بعد دخوله الفترة الحرة، واشترى الهلال المدة المتبقية من عقده لستة أشهر على أمل مشاركته مع الفريق في مونديال الأندية.

المصدر: أ ف ب