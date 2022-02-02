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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن نقص المغنيسيوم من المشكلات الشائعة في الوقت الحاضر. ونقص المغنيسيوم يشكل خطورة لمن يعاني من مشكلات في القلب.

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= طبيب روسي يكشف خطورة نقص المغنيسيوم في الجسم

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ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى العوامل التي تسبب نقص هذا العنصر المهم جدا للجسم.

و يقول، "يساهم المغنيسيوم في التحكم بمستوى البوتاسيوم والكالسيوم في الجسم، وأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم أو انخفاضه قد يسبب الموت. وأن نقص الكالسيوم يؤدي إلى حدوث تشنجات وكسور وفقدان في الكتلة العظمية. ويمكن القول إن المغنيسيوم يلعب دور "الكردينال الرمادي" الذي يتحكم بأمور كثيرة في الجسم".

وعمليا يوجد المغنيسيوم في معظم المواد الغذائية، ولكن اعلى نسبة له موجودة في المكسرات والشوكولانة واللحم والدواجن والبقوليات. ولكن مع وجوده في معظم المواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان، يمكن أن يقل مستواه في الجسم للأسباب التالية: تناول عقاقير معينة خلال فترة طويلة مثل المدرة للبول والملينات و بعض أنواع المضادات الحيوية وأدوية مضادة للفيروسات .

ويمكن تعويض نقص المغنيسيوم بتناول الأدوية. ولكن يبقى النظام الغذائي الصحيح المصدر الرئيسي للحصول على المغنيسيوم والحفاظ على مستواه في الجسم.

المصدر: فيستي. رو