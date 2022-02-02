المشروب الساخن الذي يزيل السموم من الجسم ويطرد الفضلات المتحجرة ويخفف الانتفاخ ويقلل من وزن الماء ومدر طبيعي للبول

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الدهون الحشوية هي نوع خبيث من الدهون يتواجد في الجزء الأوسط من الجسم ، حيث يطلق مواد كيميائية سامة في مجرى الدم. توفر ممارسة النظام الغذائي بعضًا من أفضل الفرص لتقليل الدهون. ومع ذلك ، وفقًا لخبراء الصحة ، قد يسهل تناول مشروب واحد ساخن فقدان الوزن.

الدهون الحشوية غير مرئية لأنها تتشبث بالأعضاء الداخلية الموجودة في أعماق نشاط البطن. ومع ذلك ، فالبطن البارز والخصر الكبير يدلان على وجود كميات كبيرة من الدهون. ترتبط الحالة بارتفاع مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري ، مما يؤثر بدوره على خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. لحسن الحظ ، يمكن لمشروب واحد أن يطرد السموم من الجسم ويساعد على تخليص الجسم من المواد الضارة عن طريق منع تخزين الدهون.

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يحتوي شاي الهندباء على مجموعة من مضادات الأكسدة الفريدة التي تم استكشافها في مختلف المجالات الصحية ، بما في ذلك فقدان الوزن. ثبت أن جذر الهندباء يزيد من وظائف الكبد ، وهو ما يخلص البطن من الماء الزائد.

قالت إيفا كوبيليوت ، أخصائية علم النفس الصحي في Olio Lusso : "إن تناول شاي الهندباء يوفر العديد من الفوائد الصحية.

"إنه مدر طبيعي للبول ويزيل السموم من الجسم عن طريق طرد الفضلات.

"اعتبرها واحدة من أسرع محطات إزالة السموم. علاوة على ذلك ، فهو يخفف من الانتفاخ ويقلل من وزن الماء ".

تعمل مدرات البول عن طريق إزالة الماء من الجسم ، مما يقلل من كمية المياه المتدفقة عبر الأوردة والشرايين.

أوضحت سونيا خان ، كبيرة الصيادلة في مديسين دايركت: "تساعد مدرات البول على تخليص الجسم من الملح والماء.

"عن طريق إزالة السموم ، يمكنك إنقاص وزن الماء وتقليل الانتفاخ أيضًا.".

أشارت دراسة واحدة عام 2008 نُشرت في المجلة الطبية Nutrition Research and Practice إلى أن الهندباء يمكن أن تعمل كمثبط للليباز.

تلعب مثبطات الليباز دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي للدهون البشرية وتعمل عن طريق تقليل امتصاص الجهاز الهضمي للدهون.

تدعم النتائج الاستخدام الطبي للزهرة كبديل طبيعي لبعض أدوية إنقاص الوزن.

في الواقع ، أوضح الباحثون في الدراسة الكورية في مجلة Nutrition Research and Practice أن هذه التأثيرات حالت دون زيادة الوزن حول الخصر بشكل فعال مثل عقار Orlistat.

كشفت الاختبارات الإضافية التي تبحث في تأثيرات مستخلص الهندباء على الفئران عن نتائج مماثلة ، مما أدى إلى دعوات لمزيد من البحث حول التأثيرات المحتملة لمكافحة السمنة من النبات.

تُعزى التأثيرات المثبطة إلى مادة البوليفينول الموجودة في المشروب ، والتي تمنع نشاط الإنزيم اللازم للتحلل أثناء الهضم.

هذا يمكن أن يمنع ما يصل إلى 25 في المائة من الدهون المستهلكة من الامتصاص.

علاوة على ذلك ، قد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في الهندباء مفيدة لفقدان الوزن ، نظرًا لأن الالتهاب المزمن مرتبط بفقدان الوزن.

أوضح مؤلفو ورقة طبية واحدة نُشرت في Nutrition Reviews في عام 2012: "تشير الأدلة الناشئة إلى أن الهندباء ومكوناتها تحتوي على مضادات الأكسدة وأنشطة مضادة للالتهابات تؤدي إلى تأثيرات بيولوجية متنوعة".

لجني فوائد شاي الهندباء لخسارة الوزن ، توصي الآنسة كوبيليوت بتناول الشاي بانتظام.

وأوضحت: "احرصي على تناول العلاج بالأعشاب يوميًا [...] ، على الأقل كوبًا يوميًا من أجل الاتساق. يمكنك أيضًا التفكير في جلسة تمرين مدتها 20-30 دقيقة واتباع نظام غذائي صحي لتحقيق نتائج أسرع ".

في الواقع ، يمكن أن يساعد الانخراط المنتظم في تمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام في تقليل محيط الخصر بشكل كبير.

المصدر: اكسبريس