= ماء الزبيب على معدة فارغة صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء لهذه الأسباب!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ماء الزبيب على الريق صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء لهذه الأسباب، فالزبيب له فوائد عظيمة جداً لصحة الإنسان، ولكن عند نقع الزبيب في الماء تزداد فعاليته ويكون لنا المشروب الصحي العجيب الذي ينصح به الأطباء مرضاهم، فنقع الزبيب من الليل حتى الصباح يعمل على إذابة جميع المعادن والعناصر الغذائية،وهو الأمر الذي يعد مناسب تماما لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة الإنسان، لذلك سوف نقدم لكم فى هذا المقال الفوائد العظيمة لهذا المشروب الرائع حتى يمكنكم تجربته وتحقيق الاستفادة من هذا المشروب الصحي.

ماء الزبيب على الريق صباحا أقوى مشروب صحي ينصح به الأطباء

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يعد الزبيب من الفواكه المجففة والتي تتمتع بفوائد كثيرة وهامة لجسم الإنسان،

ويتوافر أيضاً الزبيب بنوعين وهما الأصفر والأسود.

وهذا يرجع إلي لون العنب الذي تمت زراعته، كما يحتوي الزبيب علي العديد من الفيتامينات والألياف

مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين سي ويتميز بقلةآ الدهونآ به.

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فوائد تناول ماء الزبيب علي الريق صباحاً

يساعد الزبيب في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة، مما يجعله يتمتع بالنشاط علي مدار اليوم

ولذلك ينصح بتناول الزبيب كل صباح كوجبة خفيفة.

يساعد الزبيب علي تقليل الإصابة بتسوس الأسنان، وذلك لأنه يحتوي علي مركبات طبيعية تعمل علي مكافحة البكتيريا وتحافظ علي الأسنان.

يساهم الزبيب في خفض مستويات السكر في الدم مما يساعد في التحكم بها

ولذلك فإنه مفيد لمرضي السكر وينصح بتناوله 3 مرات يومياً.

يعمل الزبيب علي إكساب الجسم سعرات حرارية قليلة مما يمنحنا عدم الشعور بالجوع

ولذلك ينصح الأطفال بتناول الزبيب كوجبة بينآ الوجباتآ الرئيسية.

ينصح بتناول الزبيب قبل التمارين الرياضية علي الريق، مما يساهم في تحسين الأداء الرياضي للجسم والعضلات ويعمل علي تقويتها.

يساعد الزبيب في التقليل من أعراض الإمساك مما يساهم في العلاج منه

ويعمل علي التخفيف من الآلام لدي المريض وهذا لاحتوائه علي الألياف التي تعتبر ملين للجهاز الهضمي.

يحتوي الزبيب علي الحديد مما يساعد في علاج فقر الدم، كما يقوم بتعويض الجسم بالمعادن التي فقدها عند تعرضه للأنيميا.

يساعد الزبيب علي تقوية وتعزيز جهاز المناعة خاصة ضد أمراض فصل الشتاء

مثل السعال وذلك لاحتوائه علي مضادات أكسدة وفيتامين سي.

يساهم الزبيب في تحفيز نشاط الذاكرة، كما يعمل علي تقويتها

ولذلك ينصح بتناول كمية قليلة من الزبيب كل صباح للحفاظ علي الذاكرة.

مكونات مشروب ماء الزبيب وطريقة تحضيره

كوب من الزبيب المغسول.

1/2 لتر من الماء المغلي.

يتم غسل الزبيب جيداً قبل الاستخدام ثم يتم نقع الزبيب في الماء المغلي، ويترك لمدة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة ويتم تصفيته،

وبعد ذلك يتم تناول ماء الزبيب لمدة 4 أيام علي التوالي في كل صباح علي معدة فارغة ثم يوم واحد فقط في الأسبوع.

وبذلك أكون قد قدمت لكم كافة الفوائد الهامة لتناول ماء الزبيب علي الريق صباحاً.