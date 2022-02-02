بالفيديو.. متحدث “أمانة جدة” يكشف ردة فعل سكان العشوائيات أثناء عملية الإزالة .

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، امس (الثلاثاء)، أن سكان الأحياء العشوائية أبدوا تعاونًا واضحًا في تنفيذ عملية التطوير.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أنه تم إشعار السكان قبل عملية إزالة الأحياء العشوائية بمدة كافية.

وأضاف أن التحدي الكبير في جدة تمثل في إحداث تطوير شامل بالمناطق العشوائية، خاصة أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك يتمثل في خدمة الإنسان وحمايته من الظواهر السلبية.

ولفت إلى أن إحدى اللجان تتولى استقبال الملاحظات الخاصة بالسكان ومعالجتها. مؤكدًا أن تعاون السكان والملاك أسهم في إنجاز هذه المهمة بسرعة.

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