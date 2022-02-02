هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تتناول وجبة الإفطار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أن وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، لذلك فإن تخطي هذه الوجبة يسبب الكثير من الأضرار السلبية لجسم الإنسان، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. زيادة الوزن:

يعتقد البعض أن تخطي وجبة الإفطار كل يوم يؤدي إلى فقدان الوزن، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.

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وأظهرت بعض الأبحاث أن البقاء جائعًا في الصباح يرتبط بالسمنة، ليس فقط لدى الأطفال والشباب، ولكن أيضًا بين كبار السن.

ويحدث هذا لأن تخطي وجبة الإفطار يجعل الأشخاص يفرطون في تناول الطعام في وقت لاحق، بالإضافة إلى أن الأكل قبل النوم يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأظهرت إحدى الدراسات أيضًا أن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة الوزن حتى لو لم تتناول وجبة دسمة لبقية اليوم وذلك بسبب تعطل الساعة الداخلية للجسم.

2. سوء الحالة المزاجية:

يرتبط تخطي وجبة الإفطار باضطرابات المزاج لدى البالغين، ويميل الأشخاص الذين لا يأكلون في الصباح إلى الإصابة بالاكتئاب في كثير من الأحيان، كما أن تخطي الوجبة الأولى من اليوم 4 أو 5 مرات في الأسبوع يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 55٪، وأيضًا يكون مرتبطًا بانخفاض مستويات السكر في الدم، وعندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم، يؤدي ذلك إلى تغيرات مزاجية سريعة.

3. الشعور بالتعب بين الساعة 12 ظهرًا والرابعة مساءً:

في الصباح بدون طعام يكون مخزون الجليكوجين لديك منخفضًا وتحتاج إلى مزيد من الطاقة للعمل بشكل منتج وبمجرد تناول الإفطار، يبدأ جسمك في تكسير الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة التي يحتاجها، وإذا لم تتناول وجبة الإفطار حتى إذا كنت تشعر بالراحة في الصباح، فقد تشعر بالإرهاق الشديد في غضون ساعتين.

4. التأثير على نشاط الدماغ:

كشفت دراسة أن تخطي وجبات الطعام يكون له تأثير سلبي على نشاط الدماغ.

5. يزداد مستوى الحموضة لديك:

يقول أخصائيو التغذية إن تناول وجبة الإفطار أكثر أهمية للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء وعند تخطي هذه الوجبة يرتفع مستوى الحموضة لديك وتعاني من حرقة في المعدة وعسر الهضم.

6. الشعور بالدوار والصداع:

يؤدي اتباع نظام غذائي غير لائق وتخطي الوجبات إلى الإصابة بالصداع ويقول الخبراء أنه حتى وجبات الإفطار المتأخرة أو غير المنتظمة تؤثر على جسمك ويحدث هذا عادةً بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم عند الأشخاص بشكل شديد الانخفاض، وغالبًا ما يكون الصداع الناتج عن نقص الطعام شديدًا ويكون مصحوبًا بغثيان خفيف، وهناك أيضًا بعض الأعراض الأخرى التي تشمل التثاؤب والشحوب والتعرق.

7. ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك:

يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة مستوى الكورتيزول الحر لأن جسمك يمكن أن ينظر إليه على أنه حدث مرهق، ونتيجة لذلك تشعر بالقلق والتهيج.

8. تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب:

الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 21٪ ومن المهم أيضًا الانتباه لما تأكله في الصباح.

9. سوء رائحة الأنفاس:

أولئك الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة برائحة الفم الكريهة، ويكون بعض الأشخاص غير مدركين تمامًا لهذه المشكلة، بالإضافة إلى أن ترك أنفاسك بدون أي طعام في الصباح يسمح للبكتيريا المسببة للرائحة بالبقاء في الفم.

10. تتعطل دورتك الشهرية:

أظهرت الأبحاث أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بدورة شهرية غير منتظمة، كما أنه يزيد من آلام ما قبل الحيض والتقلصات.