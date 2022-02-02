= اختبأوا بطريقة ماكرة.. شاهد لحظة مداهمة محلات لعمالة تبيع الإطارات المغشوشة في حي البطحاء بالرياض (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق فيصل العبد الكريم، رئيس لجنة توعية المستهلك في غرفة بالرياض، مقطع فيديو، يكشف مداهمة أمنية لمحلات تستخدمها عمالة مخالفة، لبيع الكفرات المغشوشة والمستعملة في الغرابي بالبطحاء وسط الرياض.

ورصد الفيديو محاولة هروب بعضهم حال وصول غرفة العمليات المشتركة، وبعضهم حاول الاختباء داخل كفرات السيارات وتم القبض على عدد كبير منهم، حيث يبيعون الكفرات المستعملة، للمواطنين في أماكن مهجورة بعيدًا عن أعين الرقابة، كما أنها لا يصل لها كهرباء، مثلما تبين في الفيديو.

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وقال “العبد الكريم”، إن هذه الكفرات تعد من أخطر الأشياء التي من الممكن أن تدهور حياة من يشتريها، مضيفًا:”يتلاعبون بأرواح الناس ويجددونها ويبيعونها على أنها جديدة وبعض المواطنين يكونوا على دراية بأنها مستعملة ومع ذلك يشترونها”.

وفي نهاية الفيديو، تم ترحيل الكفرات المستعملة في سيارات مخصصة تابعة لغرفة العمليات المشتركة، وتم غلق أبواب المحلات بالتلحيم.