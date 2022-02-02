= خبر سار من السعودية حول اعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة والجمارك والزكاة وهذا هو التعديل الجديد (تفاصيل)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عن إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الماضي 30 يناير 2022.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن جميع عقوبات المخالفات الميدانية تبدأ بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، فيما تُفرض الغرامات المالية فقط عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ وذلك لضمان تصحيح المخالفة.

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وأوضحت الهيئة أنه لا يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية، كمخالفات التهرب الضريبي ومخالفة عدم رفع الإقرارات والتأخر في رفعها، إضافة إلى مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية و التأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية.

ودعت الهيئة جميع مكلفيها إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالتصنيف الجديد للمخالفات والعقوبات، المتاح عبر موقعها، حيث يوضح الدليل جميع المخالفات وعقوباتها بعد إعادة تصنيفها.

المصدر: العربية