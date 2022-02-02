= فوائد اليوسفي.. لن تصدق ماذا يحصل لجسمك عند تناول ثمرة اليوسفي يوميا وما هي الأمراض التي يعالجها!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعد ثمار اليوسفي مليئة بالمركبات المفيدة لصحة الجسم والتي تساهم في تقوية المناعة، وتساعد في تقليل أعراض نزلات الأنفلونزا، فهو من الخضروات الآمنة على الصحة، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين “ب، مما يجعله مفيد للبشرة والشعر وإنقاص الوزن، تابعنا في هذا المقال وتعرف على فوائد اليوسفي.

فوائد اليوسفي

تتعدد فوائد اليوسفي فهو مليء بالمعادن والأملاح وفيتامين سي، كما أنه من الحمضيات التي يتم تناولها في فصل الشتاء، مما يقي من نزلات البرد والزكام، ومن فوائده الآتي:

فوائده للمرأة الحامل

يفيد اليوسفي المرأة الحامل إذا تم تناوله كثمرة كاملة أو عصير، كما يساعد على سلامة الجنين ويقلل الإجهاد الناتج عن الحمل، ويفيد أيضًا في تقليل إصابتها بالسرطان ، وهناك نسبة كبيرة من حمض الفوليك موجودة به تعمل على الحفاظ على صحتها وصحة الجنين، كما يحافظ على الجهاز الهضمي من عسر الهضم والإمساك، ويقي من الجفاف نتيجة لوجود به نسبة كبيرة من المياه.

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فوائده للبشرة

تساعد الفيتامينات الموجودة به على وقاية البشرة من حب الشباب التي تظهر عليها خلال المراهقة، كما أنه يقلل علامات الشيخوخة ويساعد على تنعيم البشرة بسبب وجود به فيتامين سي، وتوجد به نسبة من المواد المضادة الأكسدة مما يمنع تكون الجذور الحرة المؤدية للإصابة بسرطان الجلد، ويمنع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة بالبشرة، مما يزيد من حيويتها وإشراقها.

فوائده للشعر

اليوسفي غني بفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب، مما يساعد على منع ظهور الشعر الأبيض ويجعل الشعر لامع، كما أن فيتامين أ المحتوي عليه ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس، مما يساعد على نموه بشكل سريع، كما يعمل على تغذية بصيلات الشعر بسبب غناه بفيتامين B12، ويعتبر زيت اليوسفي رائع ومناسب لترطيب الشعر ومنع تقصّفه

فوائده للتخسيس

توجد به نسبة عالية من الألياف التي تساعد الشخص على تحمل الجوع لوقت طويل، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد بجانبها على إنقاص الوزن، ويساعد الجسم على حرق الدهون بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من المياه، كما يجعل الجسم يقاوم الكسل والخمول لوجود به نسبة من السكريات الطبيعية الصحية.