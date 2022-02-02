= "ماتوا حاضنين بعض ومتجمدين".. أحد أقارب ضحايا الغاز في الشرابية يكشف تفاصيل مؤلمة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف طارق فرج، أحد أقارب ضحايا الغاز في الشرابية، كواليس اكتشاف وفاة أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز، قائلًا: " أحد أفراد الاسرة كانت طالبة في الصف الثاني الثانوي، وحاولنا الاتصال بهم للاطمئنان عن ما فعلته في الامتحان، لكن اكتشفنا أنها لم تحضر الامتحان "

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية، مساء الثلاثاء، ON: " بدأ القلق من هنا، والتليفون مش بيرد، والتلفزيون شغال وفتحت باب الشقة، ولم أشم إلا رائحة بسيطة، ووجدت الضحايا يحتضنون بعضهم البعض وكانت "متخشبة"، حيث كان اب وإبنته الكبيرة على الكنبة، والنجل الاكبر، كان مرمي في نصف الشقة، ثم أخته وفي غرفة أخرى والدته، والشقيق الاصغر كان في غرفته".

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ولفت إلى أن الحال الذي وجدت فيه الجثث يظهر أنهم لم يكنوا نائمين، متابعًا: " إبني قفل محبس الغاز وكان الغاز متسرب من سخان الحمام".

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة عشية الاثنين ، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثث أسرة كاملة متوفين داخل شقتهم بشارع دير الناحية، بمنطقة الشرابية، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرابية لمكان الواقعة وتبين مصرع "محمد.ش" 58 سنة مدير مدرسة وزوجته "منال" 51 سنة ربه منزل ومقيمة بذات العقار، وأولادهم " سارة" 26 سنة مدرسة و"عمر" 23 سنة، و"عاطف" 19 سنة طالب و"سما" 15 سنة طالبة، و"سمية " 13 سنة طالبة "وبالفحص تلاحظ عدم وجود إصابات ظاهرية على أجسامهم، وقامت سيارة إسعاف بنقل جميع المتوفين إلى المستشفى"، وبإجراء التحريات تبين أن تسريب غاز داخل الشقة نتيجة عطل بالسخان وراء الواقعة، تم نقل الجثث للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.