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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد سنوات من الصمت والاختفاء عن الشاشة، عادت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف للأضواء،عبر استغاثة إلكترونية وجهتها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نشرت الفنانة فاطمة الكاشف، زوجة الفنان المصري جمال عبدالناصر، رسالة تستنجد فيها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لعدم ترشيحها لأي دور منذ سنوات طويلة، بسبب ما وصفته بـ"تدخلات البعض وعدم وجود عدالة في توزيع الأعمال على الفنانين ".

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= زوجة جمال عبدالناصر تفاجئ المصريين وتحرج السيسي بهذه الرسالة التي نشرتها أمام العالم .. شاهد لن تصدق ماذا قالت ؟

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وقالت "الكاشف"، في رسالتها: "هذا الموضوع يسمح له بالنشر من خلال الصحفيين المحترمين أصحاب القلم الحر وهذا الموضوع عن لساني.. نداء عاجل إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. سيادة الرئيس نحن بعض الفنانين الدارسين الموهوبين أصحاب الخبرة الفنية على مدار السنين، وقدمنا أعمالا فنيه مشرفة وحصلنا على جوائز فنية ونتمتع بحب الجمهور الحمد لله والشكر لله، ولكن أصبحنا لا نعمل منذ فترة طويلة بسبب تحكم بعض الأشخاص في من يعمل ومن لا يعمل لأسباب شخصية ومصالح أخرى، ونحن الفنانين لا مصدر لنا للرزق غير هذا العمل ومنا من يعول أسرته بالكامل".

وتابعت: "ما يحدث الآن ليس فيه شيء من العدل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى.. وعندما يعرض على أحد منا عملا يكون دون المستوى الذي يستحقه الفنان، أي لا يتناسب مع مكانته الفنية، وفي هذا الوقت عليه أن يقبل أو يرفض.. منا من يقبل مضطرا لأنه محتاج ماديا لكي يعيش وينفق على أسرته.. ومنا من يرفض لكنه يصاب بالإحباط وتسوء حالته النفسية وتنتهي بدخوله مصحة نفسية، وتوجد أمثلة دون ذكر أسماء لعدم الحرج.. أو يصاب بالمرض حتى يتوفاه الله".

والكاشف، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وعملت في مسلسلات وسهرات وأفلام تلفزيونة، وكانت شهرتها الأكبر بشخصية زوبة شقيقة عطا، في مسلسل البخيل وأنا عام 1991. ومن المسلسلات التي قدمت فيها أدوارا "عمر بن عبدالعزيز، وعايش في الغيبوبة، وطيري يا طيارة، وهي وغيرها، وأهل الهوى".

وزوجها الفنان جمال عبد الناصر، الذي ردس في كلية التجارة، والمعهد العالي للفنون المسرحية، وله أعمال تلفزيونية عدة، منها حصاد الحب، والفرسان، والصبار، وليالي الحلمية، والعائلة. لكن أعماله في السينما قليلة، ومنها الإمبراطورة، وامرأة هزت عرش مصر، وفوق القمة.

وقالت الكاشف عبر صفحتها على فيس بوك: "هل هذا من العدل في حين أن فنانا آخر يعمل في أكثر من 5 أعمال في وقت واحد.. وفنان آخر يتمتع بنفس الموهبة ويمكن أكثر لا يعمل.. وأنا لم أكتب هذا إلا بعد سنين.. والسبب أنني كل سنة أقول يمكن الأمور تتحسن الفترة القادمة.. لكن للأسف كل فترة أسوأ من اللي قبلها وليس لنا من نشكو إليه غير الله وسيادتكم لأننا لمسنا في سيادتك حب الخير وحب شعبك الذى تبذل من أجله الكثير حتى يعيش في أمن وسلام وفي حياة كريمة ".

وأضافت: "لذلك أرجوك سيادة الرئيس أن تساعدنا في عدالة توزيع الأعمال على الفنانين وإقصاء من يتحكمون في الأرزاق لمصالحهم الشخصية ونحن نستحق أن نستعيد المكانة التي كنا عليها لأننا نتمتع بموهبة كبيرة بالفطرة وبالدراسة ونتمتع بحب الجمهور والسمعة الطيبة التي تشرف بلدنا في كل مكان".

واستطردت: "أدعو الله أن تقرأ هذه الرسالة أو من يقرأها يصلها بها إليك لأننا في حاجه شديدة لمساعدتك ودمت لنا ولمصر الحبيبة وربنا يبارك في عمرك ويجازيك خيرا ويقدرك على فعل ما فيه الخير لنا جميعا.. مع أرق تحياتي وتقديري لشخصكم المحترم.. بقلم الفنانة فاطمة الكاشف".

واختتمت قائلة: "ملحوظة.. أرسلت هذة الرسالة على الصفحه الرسمية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعل وعسى أن تصل إليه إن شاء الله من أجل الفنانين المهمشين عمدا ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا كبير.. من فضلكم من يتفق مع هذا الموضوع يعمل شير حتى يكون الدعم قويا ويصل لسيادة الرئيس لعله خيرا لنا جميعا إن شاء الله ".

والكاشف لا تظهر كثيرا بوسائل الإعلام، لكنها في أبريل الماضي تصدرت الأخبار، بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد إيجابية نتائج المسحة التي خضعت لها، وكان الفنان جمال عبد الناصر زوجها، قد نشر صورتها آنذاك، وعلق عليها "اللهم ردها إلينا وإلى بيتها وأحبابها سالمة بالصحة والعافية".

الفنان جمال عبدالناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، ردس في كلية التجارة، والمعهد العالي للفنون المسرحية، وله أعمال عدة تلفزيونية، منها حصاد الحب، والفرسان، والصبار، وليالي الحلمية، والعائلة. لكن أعماله في السينما قليلة، ومنها الإمبراطورة، وامرأة هزت عرش مصر، وفوق القمة.