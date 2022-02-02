= امرأة محرمة بزي الرجال الشرعي أثناء العمرة .. شاهد صورة تثيل الجدل في السعودية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت صورة مُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل مؤخراً، لظهور امرأة معتمرة بالصورة وهي ترتدي ملابس إحرام الرجال الشرعية وبجانبها رجل حيث تستعد لأداء مناسك العمرة.

صورة متداولة لـامرأة محرمة بزي الرجال الشرعي

كشفت الصورة المتداولة عن ظهور المرأة وهي تقف بجانب رجل في أحد المقاهي بدون غطاء للرأس وبكتف وذراع مكشوفين، بشكل مشابه لما يرتديه الرجال أثناء أداء المناسك. وقد أثارت الصورة الجدل والاستياء بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وعبر البعض عن استيائه.

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شروط لباس المرأة في العمرة

تتعارض الصورة المُتداولة مع شروط لباس المرأة لأداء مناسك العمرة، صحيح أنه لا يوجد لباس مخصص للمرأة أو زي خاص بهم من أجل أداء العمرة به، فإذا أحرمت المرأة وهي ترتدي الملابس العادية الخاصة بها يجوز لها ذلك، ولكن بشرط أن لا تكون تلك الملابس مخالفة للشريعة الإسلامية بمعنى أن تكون الملابس فضفاضة لا تشف ولا تصف ما تحتها، كما يشترط عدم احتواء زي الملابس على أي نوع من أنواع الزينة.

كذلك، يجب أن تكون الملابس عادية بمعنى لا تلفت انتباه كل من ينظر لها، ومن الأفضل اختيار اللون الموحد من اللون الأسود السادة أو الأبيض على أن يكون لون مريح للعين لا يلفت الانتباه بشكل عام، أيضاً على المرأة خلال أداء العمرة ألا ترتدي النقاب حتى وإن كانت منتقبة.